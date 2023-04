Sheinbaum analiza posibilidad de cambiarle nombre a Zócalo capitalino

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- Ante el exhorto para cambiarle el nombre al Zócalo capitalino por Plaza de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se revisa la posibilidad con la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobierno para saber si procede el cambio.

"Lo vamos a revisar, inclusive la senadora Mónica Fernández Balboa, una de las que promovió este cambio, me lo comentó, me mando todo el sustento, y lo estamos revisando con la Consejería Jurídica y el secretario de Gobierno (Martí Batres), para ver si procede este cambio o no", mencionó en conferencia de prensa.

---Desde el Senado aprueban exhorto para cambiar nombre del Zócalo

Ayer martes, la Comisión de Gobernación del Senado aprobó este lunes 24 de abril, solicitar al Gobierno de la CDMX el cambio de nombre oficial de "La Plaza de la Constitución" para dejar de usar la referencia a la Constitución de Cádiz en 1812 y, en cambio, destacar la importancia de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1824.

Lo anterior para homenajear el Bicentenario de la Organización Política Federal establecida en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 4 de octubre de 1824 y, dejar de lado el nombre establecido en homenaje a la Constitución Política de la Monarquía Española aprobada en la Ciudad de Cádiz el 19 de marzo del año 1812.