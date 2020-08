Sheinbaum apoya iniciativa para prohibir venta de comida chatarra

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que apoya la iniciativa de ley presentada en el Congreso capitalino por el diputado de Morena, Miguel Macedo, para prohibir la venta de comida chatarra en la Ciudad a menores de edad.

"El día de ayer estuve platicando con el consejero jurídico. Ellos (los diputados) están planteando que sea una de las esencias de esta ley, que no se pueda vender en las escuelas la llamada comida chatarra, por qué hasta ahora hay lineamientos, pero no hay una prohibición expresa", dijo.

Comentó que se tendrá que trabajar en los lineamientos para definir que comida sí y que no se podrán vender en las escuelas.

Resaltó que esta iniciativa también tiene que ver con el trabajo en comercios para que los alimentos chatarra no estén al alcance de los niños y las niñas.

"Ustedes pueden ver en supermercados como cuando uno entran las cajas, está lleno de dulces por todos lados. Entonces la iniciativa tendría con reorientar este tipo de anaqueles que están tanto en los centros comerciales como en las tiendas. Entonces esencialmente por ahí van la ley", expuso.

El pasado jueves, el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín consideró indispensable generar acciones para la regulación al acceso de este tipo de productos en los menores de edad, debido al incremento del consumo de alimentos de alto contenido calórico y de azúcares en la población infantil, que ha tenido como consecuencia la elevada prevalencia de sobrepeso.

Por ello, presentó una Iniciativa para añadir una fracción a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y combatir la problemática de sobrepeso y obesidad mediante la prohibición de la venta, suministro o regalo de alimentos de alto contenido calórico.