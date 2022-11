Sheinbaum arremete contra el INE a un día de la marcha

A-AA+

"No puede haber institutos electorales que se gasten 20 mil millones de pesos", afirmó la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum a un día de la marcha en defensa del INE.

Con un discurso en contra del Instituto Nacional Electoral, Sheinbaum encabezó una conferencia magistral y ahí arremetió en contra del órgano electoral y sostuvo que no puede haber institutos que gasten miles de millones de pesos.

Aseguró que los gobiernos de Morena ponen los recursos públicos y el poder político al servicio de la población. "No tiene sentido ser funcionarios si no usamos el poder para ponerlo al servicio de la gente, la gente nos dio un encargo en un puesto público, no nos dio un cargo para encumbrarnos o perpetrarnos, no", acotó.

Más adelante afirmó que si las mujeres ya ocupan gubernaturas, dirigen secretarías, son diputadas y senadoras; también pueden ser presidentas.

"Hoy somos nueve gobernadoras al frente de nuestras entidades. Hoy la mitad del gabinete del presidente son mujeres, la primera vez en la historia. Como mujeres gobernamos para todos, no solo para las mujeres, pero queremos que haya igualdad porque la democracia se fortalece cuando participamos todos", dijo.

"Cuando una niña ve a la astronauta mexicana que viajó al espacio, de Jalisco, ¿Qué piensa?, 'pues yo también puedo viajar al espacio'. Así que cuando ve a una gobernadora, cuando ve a una presidenta municipal, cuando ve a una diputada, dice 'las mujeres también podemos ser presidentas municipales, diputadas, senadoras, gobernadoras y presidentas de la república'", agregó.

Con esa declaración y mientras miles de simpatizantes y militantes de Morena coreaban "presidenta, presidenta", Sheinbaum cerró la conferencia magistral exaltando los programas públicos que ha implementado desde el Gobierno de la Ciudad de México.

La ponencia también estuvo centrada sobre los principios de la Cuarta Transformación para el bienestar del pueblo de México, por la justicia, la democracia y en contra de la corrupción.

"Esos son los principios con los que hemos gobernado y con los que he gobernado en la Ciudad de México", expresó. Sheinbaum presumió las políticas públicas en materia de educación en todos los niveles, salud y movilidad, exitosas, que implementó en la capital de México.

Ensalzó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó como ejemplo esos programas para implementarlos en todo el país, a través del gobierno federal. "Por eso estamos aquí, para consolidar esta cuarta transformación de la vida pública de la cual nos sentimos orgullosos", indicó.

"No podemos repetir lo que había en el pasado, no, los privilegios no son para los gobernantes, no se trata de usar los recursos públicos para beneficio de una persona o de unos cuantos; los recursos públicos son de todas y todos los mexicanos, y, principalmente, para el que menos tiene", expresó.

Por ello, convocó a sus adeptos a no dejar solo al mandatario federal y favorecer a la Cuarta Transformación con un paso más hacia adelante y no "a la derecha". La jefa de Gobierno de la Ciudad de México estuvo acompañada por la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, funcionarios del Gabinete local, presidentes municipales y líderes políticos de Morena.