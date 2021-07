Sheinbaum asegura que no se busca cancelar presupuesto participativo

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la reforma enviada al congreso capitalino en relación al presupuesto participativo no busca cancelarlo, sino que es una propuesta para que se permita ejercer, en el caso de pueblos y barrios originarios, porque no había habido elección; y, una propuesta para que, en caso de que ya se haya hecho la obra con recursos fiscales, se invierta por parte de la alcaldía en el mismo proceso."Lo único que se está planteando son dos características: una, ahí donde no hay Presupuesto Participativo, porque hay un problema con los pueblos y barrios originarios y su representación, pues ahí que puedan ejercer las alcaldías el recurso."Y, el segundo, cuando… recuerden que en el 2020 y en el 21, el Presupuesto Participativo fue en una sola consulta por el tema de la pandemia; entonces, en el 2020 fue el primer presupuesto, el primer –digamos– proyecto; y, para el 2021, se tomó el segundo proyecto."Si por alguna razón la alcaldía ya hizo esa obra –porque fue parte de su proceso de obra pública–, pues entonces se da la oportunidad a la alcaldía que lo pueda ejercer, en esa misma comunidad, con algún otro desarrollo. Ese fue un acuerdo de los 16 alcaldes y alcaldesas actuales de la Ciudad de México, ese fue el acuerdo que tomamos en la última reunión", dijo.Expuso que las obras que se están comprometidas con el presupuesto participativo están garantizadas y tienen que hacerlas las alcaldías, bajo la nueva Ley de Participación Ciudadana; pero en el caso de pueblos y barrios originarios hay un problema que se busca resolver en los siguientes periodos, "ya ahora que se pueden hacer asambleas y demás, de consultas, o en su momento que se puedan hacer asambleas, porque hay una controversia ahí con el Tribunal Electoral, desde hace mucho tiempo, de la representación de barrios y pueblos originarios".