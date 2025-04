Autoriza Sheinbaum compra emergente de productos oncológicos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles que autorizó la compra emergente para medicamentos oncológicos.

Esto, luego que la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno resolvió cancelar contratos por la compra a sobreprecio de medicamentos y productos médicos en la Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal señaló que esta compra de medicamento oncológicos se realizará por medio de subasta inversa.

"Desde la semana pasada autoricé una compra emergente que se va a hacer a través de la subasta inversa, y ya están adquiriendo para poder enviar.

"De hecho antier fue la notificación de que es factible hacerlo, se pública la investigación de mercado y de inmediato viene la subasta inversa que es para algunos de los medicamentos oncológicos".

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que son cerca de cuatro medicamentos oncológicos que se adquirieron por medio de esta compra emergente.

"Para mayo tiene que resolverse el abasto"

Después de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno declaró la nulidad del procedimiento de licitación de medicamentos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció sanciones e inhabilitaciones a farmacéuticas que no cumplan con las fechas de entrega, además de asignaciones directas a través de la subasta inversa.

En su conferencia mañanera de este miércoles 16 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que "poco a poco" están llegando los medicamentos y para mayo tiene que resolverse el abasto.

"Obviamente hubiéramos querido que en marzo se resolviera todo como lo habíamos planteado, se presentó esta problemática, pero estamos dos veces a la semana revisando el tema, y hay un equipo muy grande que está atendiendo

"Entonces en este mes y el próximo tiene que resolverse todo el abasto", dijo.

Acusó que muchas farmacéuticas ganan licitaciones diciendo que pueden entregar medicamentos en una fecha, "y después no los entregan": "Hay un montón de medicamentos que no se han entregado en la fecha que los ganaron la licitación dicen que la van a entregar".

"Ahí va a haber sanciones, inhabilitaciones incluso, y de inmediato las asignaciones directas a través de la subasta inversa", refirió.

Comentó que cuando se hace una licitación, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, "lleva su tiempo", pero ahora se permite la subasta inversa con la que se van dando los menores precios con la mejor calidad.

"En dos días, en vez de un mes y medio se resuelve y se pone a competir a quienes ofrecen este medicamento. Así se van a hacer todas las asignaciones de medicamentos, por lo menos en este periodo. Entonces eso nos va a dar mucha mayor agilidad y también la garantía de que se van a entregar", expuso.

Advirtió que se darán a conocer los nombres de quienes ofrecieron un monto por los medicamentos, pero estaban a sobreprecio.