Sheinbaum celebra decreto de vacaciones dignas

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum celebró el decreto para reformar las "vacaciones dignas", mediante la cual se elevan los días para los trabajadores, al pasar en un inicio de 6 a 12 años.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina destacó: "Me parece muy bien, pues, son derechos laborales, no sé ustedes qué les parece. Es el mejor regalo de fin de año, de Navidad. Les adelanto que no me voy a tomar los 12 días, en mi caso no es así", declaró.

Este martes en el diario oficial de la Federación fue publicada la reforma que permite a los trabajadores que tienen un año elevar sus días de descanso a un mínimo de 12 días cuando anteriormente era de seis.

AMLO firma decreto de Vacaciones Dignas. Durante su conferencia matutina cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya había firmado el decreto, por el cual se amplían de 6 a 12 los días de descanso para los trabajadores mexicanos después del primer año.

Además, el mandatario federal afirmó que hay apoyos a empresarios, en el sentido de que no ha aumentado el costo de servicios ni los impuestos.

Y también dijo que los pequeños empresarios sí podrán pagar este aumento vacacional.