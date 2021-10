Sheinbaum critica machismo en toma de protesta de Evelyn Salgado

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, asistió este viernes a la toma de protesta de Evelyn Salgado Pineda, como gobernadora de Guerrero, donde también asistió su papá Félix Salgado Macedonio; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell; Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado y Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación.

Por lo anterior, Claudia Sheinbaum extendió su felicitación a Evelyn Salgado a través de redes sociales y señaló que durante el discurso se recurrió a comentarios machistas al mencionar a Evelyn como "la hija de, la esposa de".

"Asistí a la toma de protesta de @EvelynSalgadoP primera gobernadora de Guerrero. Por cierto, no hay nada más machista que referirse a una mujer como la hija de, la esposa de, etc; como si las mujeres fuéramos pertenencia de alguien. Felicidades a Evelyn por su triunfo y capacidad", escribió la mandataria en su cuenta de Twitter.

No obstante, Sheinbaum Pardo no mencionó nombres ni citó las frases en las que señaló haber un discurso machista.

Por su parte, la politóloga, escritora y activista, Denisse Dresser, respondió al comentario de la mandataria de la CDMX e hizo referencia a las acusaciones de abuso sexual contra Félix Salgado Macedonio, motivo por el cual le fue cancelado su registro como candidato a gobernador de Guerrero por el partido Morena.

En marzo pasado, Félix Salgado Macedonio resultó victorioso en la encuesta interna de Morena por la candidatura de Guerrero en las elecciones del pasado mes de julio, ello pese a haber sido denunciado por abuso sexual; sin embargo, a finales del mismo mes, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero dio por cancelada su candidatura.