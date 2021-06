Sheinbaum descarta falta de democracia

Ante la próxima consulta popular que se realizará el 1 de agosto para preguntar si se debe llevar a juicio político a cinco expresidentes de la República, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que es un ejercicio que descarta los comentarios de que no hay democracia en el país.

"Que se reconozca este ejercicio democrático. Es muy fácil, estas campañas, de las que hemos estado hablando de desinformación de que en México no hay democracia, cuando, no hay más ejercicio democrático, no ha habido otro sexenio con mayor ejercicio democrático que el que ha habido hasta ahora, y particularmente con esta consulta popular que se hará este 1 de agosto", dijo.

La mandataria local indicó que consultará al INE para ver si requieren algún apoyo en la logística por parte del gobierno capitalino.

"Toda persona tiene la posibilidad de promover esta consulta y desde mi perspectiva si es fundamental la participación ciudadana, que sea en uno u otro sentido, pero que haya una participación ciudadana en este ejercicio único de democracia participativa en nuestro país y que va a sentar las bases de una manera fundamental, no solo en términos de este referéndum, esta consulta popular, sino en lo que significa de lo que se está preguntando", indicó.