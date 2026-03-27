Sheinbaum desconoce "operación cicatriz" planteada por Monreal

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

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" planteada por el coordinador deen la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, tras los desacuerdos con el Partido del Trabajo ypor elde laEn sude este viernesen, Sheinbaum Pardo insistió en que la parte más importante de reducir los privilegios fueen el"No sé qué cicatriz haya que hacer, la verdad. No sé a qué se refiera Ricardo Monreal con esto. Nosotros enviamos una iniciativa, la parte más importante para nosotros, que tiene que ver con reducir los privilegios, fue"Ya la parte de la, pues no tuvo la mayoría de", dijo la Mandataria federal."Ya depende decómo se van a establecer las alianzas, y de losque me apoyaron para llegar a la Presidencia. De losya depende de su alianza posterior", agregó.Senadores delllamaron a abrir un proceso decon el gobierno federal y con, tras las tensiones generadas por la votación de la, que fue rechazada por los aliados del bloque oficialista.El Verde pidepolíticoEl coordinador del Verde,que sea necesaria una "" tras el distanciamiento entre aliados del bloque oficialista, pero reconoció que se requierenpara recomponer la alianza electoral."No una, pero sí es necesario que se den acercamientos y pueda haberentre laspara poder caminar en la", señaló.El legislador chiapaneco dijo que estosdeberían darse a la brevedad y sugirió que el canal institucional para iniciar elsea la