Sheinbaum designa gabinete para atender daños causados por lluvias

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ante las intensas lluvias registradas la semana pasada que provocaron daños en cinco estados del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que designó a integrantes de su gabinete federal como responsables de apoyar las labores de atención a las zonas afectadas.

"Tenemos responsables por cada zona. En el caso de Veracruz, nombré responsables para apoyar al estado y a los municipios. La gobernadora, (Rocío Nahle) ha estado trabajando desde el primer momento, pero requieren mucho apoyo federal por la magnitud de las afectaciones", explicó la Mandataria durante su conferencia matutina.

Detalló que el director de la Conagua, Efraín Morales López, se encuentra en Poza Rica coordinando acciones de apoyo, mientras que en Álamo participa María Luisa Albores, secretaria de Alimentación para el Bienestar.

En el municipio de El Higo, donde aún se registran altos niveles de agua, el responsable es Sebastián Ramírez, director de Fonatur. Asimismo, en otra comunidad veracruzana colabora José Luis Rodríguez, subsecretario de Seguridad Pública, en apoyo al gobierno estatal.

En Hidalgo, el trabajo de atención está encabezado por la Secretaría de Gobernación junto con el gobernador de la entidad y la Secretaría de Bienestar.

En Puebla, las labores son coordinadas por Leticia Ramírez, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de México, mientras que en Querétaro, los servidores de la nación realizan recorridos en caminos afectados, aunque en ese estado los daños a viviendas fueron menores.

Respecto a San Luis Potosí, la Presidenta anunció que viajaría a Tamasunchale para revisar los avances con el gobernador y evaluar nuevas necesidades.

"Ahí no hubo tantas afectaciones, han avanzado mucho y el día de hoy inicia ya incluso la fumigación para evitar el dengue", indicó.

Sheinbaum Pardo subrayó que existe "mucha coordinación y trabajo conjunto" entre el gobierno federal, los estados y los municipios.

"Agradezco a todo el equipo del Gobierno de México, a los gobernadores y a las presidentas y presidentes municipales que han estado trabajando prácticamente 24/7, como se dice", concluyó.