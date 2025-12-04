Sheinbaum en Washington y su participación en el sorteo

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- Los ojos del mundo están puestos en México, Estados Unidos y Canadá, tres países que forman parte del tratado comercial del T-MEC y en 2026, unidos históricamente por el Mundial de Futbol. Los preparativos del evento deportivo avanzan con la realización del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en Washington, D.C., a continuación te contamos todo lo que debes saber del evento.

De acuerdo con la organización de la FIFA, el sorteo final es "uno de los momentos más emocionantes" en el camino hacia el título mundial, ya que reúne a los técnicos y directivos de todas las selecciones clasificadas para que conozcan a sus rivales.

Además del evento deportivo, por primera vez se reunirán presencialmente los jefes de Estado de los tres países anfitriones: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el mandatario de EU, Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

La ceremonia del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará en el Centro John F.?Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington. Está previsto que comience a las 12:00 horas tiempo local y a las 11:00 horas tiempo de México.

En un hecho histórico participan en la Copa Mundial 48 selecciones, anteriormente eran sólo 32. El sorteo es el procedimiento que determina la composición de los 12 grupos integrados por cuatro equipos cada uno que conformarán la primera fase del torneo, es decir, cada uno de los 48 equipos conocerá a sus rivales en la búsqueda de ser campeones mundiales.

Para realizar el sorteo se ocupan cuatro bombos (bombo?1, bombo 2, bombo 3 y bombo 4), una especie de urnas con balones pequeños que llevan los nombres de cada equipo. En el caso de México, EU y Canadá, por ser los países anfitriones se colocarán en el bombo 1 junto a los países cabeza de serie, es decir, los mejores ranqueados como España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, entre otros.

Los siguientes 12 países que formarán el bombo 2 serán los equipos siguientes ubicados en la clasificación Mundial. Entre ellos están Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, entre otros.

En el bombo 3 aparecen países como Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay y otros, mientras que el bombo 4 está integrado por Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda y los países clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, así como clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

El sorteo de nombres comenzará con todas las selecciones del bombo?1, que se distribuirán desde el grupo?A hasta el grupo?L. Posteriormente se procederá a sortear los bombos 2, 3 y 4, por ese mismo orden de grupos.

México, EU y Canadá por ser países anfitriones, se identificarán con bolas de colores diferentes. A México se le asignará la posición A1 con una bola verde, a Canadá la posición B1 con una bola roja mientras que a Estados Unidos se le asignará la posición D1 con una bola azul. Las otras nueve selecciones del bombo?1 se identificarán con bolas del mismo color y se asignarán automáticamente en la posición?1 del grupo en el que resulten encuadradas.

La FIFA informó que si bien el sorteo final determina qué selecciones se enfrentarán entre sí en la fase de grupos, el calendario actualizado que incluye el estadio y la hora de inicio de cada partido se confirmará el sábado 6 de diciembre.

La presidenta de México confirmó su asistencia al sorteo mundial y dijo que viajaría a Washington en la tarde-noche de este jueves 4 de diciembre en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Hasta ahora se desconoce en qué hotel pasaría la noche la mandataria.

Además de su asistencia al sorteo de la FIFA que comenzará a las 11 de la mañana hora de México, se prevé que la Presidenta se reúna horas antes con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y posteriormente con el presidente de EU, Donald Trump. Ambas reuniones serán breves en un tiempo aproximado de 20 minutos.

Aunque aún no se conoce de manera oficial el lugar y la hora de los encuentros, fuentes de presidencia informaron que el encuentro bilateral con el presidente Trump podría darse en el Kennedy Center.

Para la tarde del mismo viernes 5 de diciembre, Sheinbaum Pardo podría tener una reunión con la comunidad migrante en Estados Unidos, tal como dijo en su conferencia mañanera de este 4 de diciembre: "vamos a tener una reunión con mexicanas y mexicanos allá".

La visita de Sheinbaum terminará la misma noche del viernes cuando regrese a territorio mexicano para el evento que tiene previsto el sábado 6 de diciembre en el Zócalo capitalino para celebrar los 7 años de transformación en México.