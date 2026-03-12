Plan B de Sheinbaum: va contra "privilegios" en congresos y municipios

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió la mañana de este jueves que la gente revise quiénes fueron las y los legisladores que votaron sobre la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados y cómo lo hicieron. Aunque se dijo "muy satisfecha" con la iniciativa que presentó, anunció que el próximo lunes enviará al Congreso de la Unión el Plan B, con el que buscará mantener la esencia del proyecto que fue rechazado ayer por el bloque opositor y los partidos aliados de Morena: disminuir y acabar con los privilegios.

"La Reforma Electoral que no fue aprobada ayer, que sólo votó Morena y algunos diputados del Partido Verde y del PT, tenía el objetivo de disminuir los privilegios en los partidos políticos y en el INE, así como fortalecer la participación de la gente", recordó.

Por ello, elaboró el llamado Plan B, el cual tiene tres propósitos: disminuir los privilegios que persisten en los congresos locales, reducir los privilegios que persisten en municipios y fortalecer la consulta popular.

"Hay quienes no quieren disminuir esos privilegios. Los únicos que votaron ayer por la propuesta de disminuir los montos del INE y de los partidos políticos fue Morena, 12 diputados del Verde y un Diputado del OT. Los demás no, empezando por el PRI, por el PAN, por Movimiento Ciudadano, y por algunos otros legisladores del Verde y del PT", dijo.

La mandataria precisó que el Plan B mantendrá la misma esencia de la reforma rechazada: reducir gastos considerados excesivos dentro del sistema electoral y redirigir recursos públicos hacia programas sociales, infraestructura y servicios básicos.

"El objetivo es seguir disminuyendo los privilegios (...) que el recurso público se utilice para lo indispensable y que la mayor parte se vaya a la gente, a escuelas, hospitales, agua potable y bienestar", señaló.

Además, planteó fortalecer mecanismos de democracia participativa para que la ciudadanía tenga mayor incidencia en decisiones públicas y en la elección de representantes.