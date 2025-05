Sheinbaum espera respuesta de CNTE ante consulta con las bases

Luego de la Asamblea Nacional que realizó este jueves la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo espera una respuesta para saber si deciden levantar el plantón que mantienen en la Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de este viernes 30 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó la decisión de la Coordinadora de ir a consultar con sus bases.

"Ellos tienen un esquema en donde la decisión la toman a partir de asambleas. Entonces, se les hizo una propuesta y se dio a conocer por parte de la Secretaría de Educación, del director del ISSSTE y la Secretaría de Gobernación, y ellos van a ir a consultar si con esta propuesta que se les hizo ellos deciden levantar el plantón que tienen aquí en la Ciudad de México", dijo.

"Nosotros hemos hecho muchos planteamientos desde hace tiempo para cada estado de la República (...) Insistir que en lo que podamos hacer, que esté en las posibilidades reales del gobierno federal para apoyar a las maestras y a los maestros, y a la educación pública, lo vamos a hacer en nuestra concepción, en nuestra convicción".

"Hay temas que sencillamente no alcanzan los recursos para poderlo cumplir (...) Nos vamos a esperar a ver qué resulta entre hoy y mañana", expuso la titular del Ejecutivo federal.

Sobre una reunión directa de la CNTE con ella, insistió que la mesa está abierta con Gobernación, Educación Pública, ISSSTE y Hacienda.

Confía que no habrá boicot de elección judicial

Luego que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevará a consulta si boicotean la elección judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confía que no lo hagan, porque estarían actuando contra la libertad del pueblo de México para poder decidir por los integrantes al Poder Judicial de la Federación.

"Esperemos que no (haya boicot), porque pues estarían actuando contra la libertad del pueblo de México para poder decidir el Poder Judicial. Entonces, esperemos que no y que consulten esta propuesta, que la verdad es un esfuerzo extraordinario que se está haciendo, y lo estamos haciendo porque creemos en los maestros y en las maestras, creemos en la educación pública", aseguró.

Durante conferencia matutina, la mandataria federal señaló que lo que no le parece son los actos violentos de la CNTE y la afectación que están haciendo en la Ciudad de México cuando hay diálogo.

"Se entendería que estuvieran presionando si no hubiera diálogo, si estuviéramos cerrados, pero cuando hay una mesa de diálogo abierta, pues ¿por qué tienen que estar bajo esta circunstancia? Pero bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre el día de hoy, el día de mañana", comentó.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo espera que el domingo haya una participación muy importante del pueblo de México en la elección al Poder Judicial.

"Se va a ver la participación, una elección pacífica, va a ser un gran día para México", aseguró.

Revela plática con Carlos Slim en Palacio Nacional

Después de que este jueves recibió en Palacio Nacional al empresario Carlos Slim y a su hijo, Carlos Slim Domit, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hablaron de la situación actual de México.

En su conferencia mañanera de este viernes 30 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que el empresario "es muy optimista" y se ha establecido una buena relación.

"Es un hombre muy inteligente, muy culto y siempre es refrescante escuchar sus opiniones. Entonces hablamos sobre la situación de México; cómo ve el tema de Estados Unidos; la relación con México; cuál es su opinión frente a las inversiones que están llegando. Siempre es muy interesante escucharlo".

"Fue una plática, digamos, sobre la situación actual, pues ellos tienen varias inversiones planteadas. Pero más allá de la inversión específica que pueda tener el grupo Carso, hablamos en general de la situación de México y él es muy optimista", expresó la presidenta Sheinbaum.