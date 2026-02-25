Sheinbaum habla sobre el tema del fuero por reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

de no haber tocado el tema de eliminar el fuero para los diputados federales en la propuesta de reforma que presentó este miércoles en su conferencia matutina.Al ser cuestionada expresamente sobre qué pasó con el, la mandataria reiteró que ella estáde ladel fuero, pero tras un debate álgido entre los integrantes de la Comisión, les dejó a ellos la determinación."No se tocó finalmente, fue unaentre los compañeros, mi opinión es que, pero dejé a la Comisión esta decisión. Hay estados que ya no tienen fuero,en que exista el fuero", explicó.----¿Qué pasó encon elHace siete años, cuando el expresidentepresentó su reforma para ladel fuero a los diputados federales, el pleno de San Lázaro avaló una propuesta descafeinada impulsada por el entonces diputado de Morena, hoy presidente de laEn ese momento,redactó unaque eliminaba de la Constitución la palabra "fuero", pero mantenía la "" para supuestamente blindar a los legisladores de exponer sus posicionamientos en libertad, pues ese fue el origen de instaurar el fuero.Además, aunque establecía que elpor cualquier delito del orden común, se necesitaba previa aprobación porde la Cámara de Diputados y dos terceras partes del Senado, como en unen ese momento, sobre todo dely de, se posicionaronde eliminar el fuero de manera total, como en la propuesta enviada por AMLO; pero en contra de "dejarlo escondido", como en la propuesta de Gómez."Gracias aestamos en esta situación. Lo mismo está pasando con elde mandato y consultas populares. Hemos estado ahí para aportar, hemos estado ahí para avanzar y simple y sencillamente se niega a entender razones y argumentos", dijo en ese momento la diputadade MC.