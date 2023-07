Sheinbaum impugnará nuevas medidas cautelares que emita el INE

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL). - La doctora Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el partido Morena no le ha notificado ningún tipo de medidas cautelares que haya emitido el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a dejar de hacer recorridos, o asambleas informativas en todos el país como lo ha venido haciendo, no obstante, adelantó que conoce la resolución por los medios y en cuanto llegue procederá a impugnarla.

De visita en San Luis Potosí en donde se reunió con empresarios y después sostuvo una asamblea informativa con simpatizantes de la 4T en instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), Sheinbaum Pardo indicó que ya le debía la visita a los potosinos y al gobernador Ricardo Gallardo Cardona con quien tiene una muy buena relación.

Al respecto de las nuevas medidas cautelares emitidas por el INE, refirió "todavía no estamos notificados, ni nos ha dicho el partido nada, en cuanto llegue vamos a ver que resolvemos...sí se va a impugnar porque el hecho es que lo que estamos haciendo no es proselitismo personal y todos los partidos tienen el derecho a construir el activismo político con sus militantes y simpatizantes".

Por otro lado, Claudia Sheinbaum cuestionada al respecto de si le gustaría que en búsqueda de la presidencia de la república existiera una eventual contienda entre dos mujeres, Xóchitl Gálvez por parte de la oposición y ella por parte del oficialismo, sostuvo que en realidad no se trata de las personas, ni de si son hombres o mujeres, sino que se trata de un tema de proyectos confrontados, seguir con la 4T o regresar al pasado.

Puntualizó "cualquiera que sea del otro lado será lo mismo, lo que ellos representan es el pasado, el vivo ejemplo es Vicente Fox que es el principal promotor de Xóchitl, ellos son el pasado, Fox está pidiendo que se regresen las pensiones a los expresidentes, están ahí los tres partidos del viejo régimen, no hay más pasado que eso, nosotros lo que queremos es implementar la segunda etapa de la cuarta transformación".