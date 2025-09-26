logo pulso
Sheinbaum informa sobre el restablecimiento de luz en Yucatán tras apagón

Un apagón masivo en Yucatán desencadenado por una falla en la línea de transmisión de electricidad mantiene a la CFE trabajando arduamente para recuperar el servicio en la región.

Por El Universal

Septiembre 26, 2025 04:53 p.m.
A
Sheinbaum informa sobre el restablecimiento de luz en Yucatán tras apagón

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, tras un apagón masivo en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya se encuentra trabajando restablecimiento de luz.

Explicó que se trató de una "falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón".

Además, CFE implementó una revisión y se determinó que "las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados".

La Mandataria Federal afirmó que seguirá informando sobre el apagón que afectó a la Península de Yucatán.

Alito Moreno califica a Adán Augusto de patético y corrupto
Alito Moreno califica a Adán Augusto de patético y corrupto

"Alito" Moreno califica a Adán Augusto de patético y corrupto

SLP

El Universal

Las duras palabras de Alejandro "Alito" Moreno hacia Adán Augusto López Hernández desatan polémica.

Marcha en CDMX por los 43 de Ayotzinapa a 11 años de su desaparición
Marcha en CDMX por los 43 de Ayotzinapa a 11 años de su desaparición

Marcha en CDMX por los 43 de Ayotzinapa a 11 años de su desaparición

SLP

El Universal

Cortes viales en la alcaldía Cuauhtémoc por la movilización de manifestantes

Reunión entre gobierno de Oaxaca y Shein por acusación de plagio de textiles tradicionales
Reunión entre gobierno de Oaxaca y Shein por acusación de plagio de textiles tradicionales

Reunión entre gobierno de Oaxaca y Shein por acusación de plagio de textiles tradicionales

SLP

El Universal

Se establece mecanismo para disculpa pública a artesanos oaxaqueños