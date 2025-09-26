Sheinbaum informa sobre el restablecimiento de luz en Yucatán tras apagón
Un apagón masivo en Yucatán desencadenado por una falla en la línea de transmisión de electricidad mantiene a la CFE trabajando arduamente para recuperar el servicio en la región.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, tras un apagón masivo en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya se encuentra trabajando restablecimiento de luz.
Explicó que se trató de una "falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón".
Además, CFE implementó una revisión y se determinó que "las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados".
La Mandataria Federal afirmó que seguirá informando sobre el apagón que afectó a la Península de Yucatán.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
"Alito" Moreno califica a Adán Augusto de patético y corrupto
El Universal
Las duras palabras de Alejandro "Alito" Moreno hacia Adán Augusto López Hernández desatan polémica.
Marcha en CDMX por los 43 de Ayotzinapa a 11 años de su desaparición
El Universal
Cortes viales en la alcaldía Cuauhtémoc por la movilización de manifestantes
Sheinbaum informa sobre el restablecimiento de luz en Yucatán tras apagón
El Universal
Un apagón masivo en Yucatán desencadenado por una falla en la línea de transmisión de electricidad mantiene a la CFE trabajando arduamente para recuperar el servicio en la región.