Sheinbaum informa sobre gusano barrenador

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

informó que es probable que en

se concluya lade lacontra el gusano barrenador del ganado (GBG) en Metapa, Chiapas.La Mandataria federal señaló que el equipo del programa "Sembrando Vida" estápara hacerno muy complejas que permitan disminuir esta plaga."Está por terminarse ya lay yo creo que ense termina; está en Chiapas, también lo vamos a presentar, y también se hizo un trabajo en donde nos está ayudando el equipo de Sembrando Vida para hacer, no solamente en la liberación de moscas que permiten que ya no haya fertilidad y entonces elimine la larva, sinoque no son muy complejas que permiten que caigan ahí las moscas y con esto disminuir el número de estos insectos que tienen la afectación del gusano barrenador".La presidentaseñaló que elha dadopara lade esta planta, e indicó que depende de ese país la decisión de reabrir la frontera al ganado mexicano tras su veto desde el año pasado ante el incremento de la plaga en nuestro país.Destacó que los, aun con la situación difícil por este cierre de la frontera con Estados Unidos, han encontrado un mercado a nivel nacional para el ganado."Entonces eso es muy bueno, pues porque aun con la, de todas maneras pudieron tener el mercado y además aumentaron los precios. Entonces, aun con las dificultades, tuvieron la posibilidad de seguir teniendo elrelacionado con la".