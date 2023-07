Sheinbaum, la "corcholata" que más ha gastado en campaña: Morena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- La exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum es la aspirante a la candidatura presidencial de Morena que más ha gastado para realizar sus mítines por el país, informó Mario Delgado, presidente nacional del partido, en conferencia de prensa.

Del 19 de junio al 23 de julio, Claudia Sheinbaum, reportó pagos por un millón 823 mil 690 pesos en logística, viáticos, hospedaje y transporte.

En el reporte anterior, del 19 de junio al 2 de julio, la exmandataria capitalina gastó 868.7 mil pesos.

En segundo lugar, el senador con licencia Ricardo Monreal gastó un millón 639 989 pesos del 19 de junio al 22 de julio. En el período anterior, 916.3 mil pesos.

En tercer lugar, Marcelo Ebrard ha gastado 1 millón 202 mil 497 pesos; y 385.5 mil pesos en el período anterior.

En cuarto lugar, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López ha gastado 1 millón 116 mil 864 pesos, pero no son recursos del partido, sino propios. En el período anterior, 577 mil 589 pesos, al 2 de julio.

Mario Delgado también anunció que buscará reunirse con los aspirantes de Morena, PVEM y PT para hacer una evaluación del primer mes de mítines por el país.

Asimismo, cuestionó que los aspirantes del Frente Amplio por México no informen sobre sus gastos en campaña. "No sabemos de dónde salen los recursos", dijo.