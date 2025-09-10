Sheinbaum lamenta fallecimiento de otro marino en accidente

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego que la Secretaría de Marina (Semar) reportó el fallecimiento del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en un presunto accidente en una práctica de tiro, y supuestamente ligado con el caso de huachicol fiscal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el acontecimiento, y dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza la investigación.

"Se hace una investigación hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación entonces por respeto a la víctima y a la situación, pues ya informaré al gabinete seguridad", comentó.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo señaló que no le parecía correcto la forma en cuestionar sobre el tema ya que se le indicó que hubo dos fallecimientos de marinos presuntamente ligados al caso del huachicol fiscal.

"(...) salió en un medio su nombre y esta persona decide quitarse la vida obviamente tiene que hacerse la investigación de lo que pasó ayer; hasta ahora pareció un accidente, pero entró la Fiscalía General de la República a hacer la investigación", comentó.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, quien fue encontrado sin vida en sus oficinas el 8 de septiembre.

El funcionario había sido señalado por el exdirector de Aduanas de Tampico en relación con presuntos sobornos vinculados a una red de huachicol fiscal.