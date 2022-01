Sheinbaum llama a quienes acusan de acoso a Salmerón a que denuncien

Ante las denuncias de presunto acoso sexual en contra de Pedro Salmerón, quien fue propuesto por López Obrador para la Embajada de Panamá, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a las víctimas a denunciar al historiador si hay un delito.

"Conozco a Pedro como historiador, no tenía conocimiento de este tema y sí creo que deben ponerse las denuncias ante la autoridad correspondiente, si éste es el caso, no tengo mayor conocimiento sobre el tema y en todo caso se ponga la denuncia", dijo en entrevista tras un evento en el Monumento a la Revolución.

La jefa de Gobierno señaló que las autoridades correspondientes deben hacer las investigaciones, ya que estas denuncias se han dado principalmente por medio de redes sociales.

"Que las autoridades competentes hagan las investigaciones conducentes, yo creo que en cualquiera de estos casos debe ser el tratamiento. Es importante que si hay un caso, se ponga la denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde corresponda, pero no tengo más información y pedir a la gente que en éste o en cualquier cosa donde haya este tipo de denuncias por abuso o acoso, se ponga la denuncia".

Sheinbaum Pardo agregó: "Se da todo el apoyo por parte de la Fiscalía General de Justicia, pero más que una denuncia en redes, que siempre es importante verla que haya la denuncia correspondiente y en todo caso que sean las propias autoridades, con sus mecanismos y metodologías, quienes determinen este caso".