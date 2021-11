Sheinbaum niega que entrevistas internacionales sean precampaña

Tras los artículos y entrevistas que le han realizado medios internacionales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que para nada pueden considerarse actos de precampaña rumbo al 2024 ya que se lo han solicitado formalmente, además de que no pagaría por estas publicaciones.

Lo anterior al ser cuestionada si estas publicaciones se pueden considerar una precampaña rumbo al 2024 debido a que las publicaciones son de alcance internacional.

"No para nada, son entrevistas que nos han estado solicitando, no es que nosotros las hayamos estado buscando", dijo en conferencia de prensa tras la instalación del Gabinete de Seguridad en la alcaldía Azcapotzalco.

Indicó que en el diario The Economist, dónde se publicó un artículo sobre la pandemia en la Ciudad de México, dijo que se le solicitó desde hace meses y que tuvo tiempo para escribirlo para su publicación.

Mientras tanto, la entrevista con la BBC News se debe a que grabó en la capital del país y entrevistaron a diversas personalidades, entre ellas a la Jefa de Gobierno.

Desmiente pago por entrevistas

Por último, la entrevista con El País Semanal, del diario El País, explicó que decidieron otorgarla debido a que se acercan tres años del Gobierno de la Ciudad de México, "pero no tiene que ver con otra cosa sino sencillamente pues fue comunicar lo que estamos haciendo en el Gobierno de la Ciudad".

Cabe mencionar que en esta última publicación, la mandataria capitalina destaca, entre otras cosas, que si lo único en lo que pensará es en 2024, "podría hacer mucho daño a la ciudad. Para mí lo más importante es la continuidad de la cuarta transformación y la unidad del movimiento en torno a ello.

Sobre si hubo algún pago por parte del Gobierno capitalino para que le hicieran estas entrevistas y publicaciones, la mandataria aseguró que de ninguna manera realizarían eso.

"No, no, no, absolutamente nada. Jamás haríamos eso de pagar una publicación de este tipo", indicó Sheinbaum.