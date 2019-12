Sheinbaum no descarta que Mancera sea citado por la PGJ

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no descartó que el exmandatario y actual senador, Miguel Ángel Mancera, pueda ser citado en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) luego de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Esto luego de que la UIF, a cargo de Santiago Nieto, dio a conocer que el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, recibió, a través de su red de empresas, dinero del Gobierno de la Ciudad de México durante la Administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018).

En conferencia de prensa, Sheinbaum detalló que dará conocimiento formal a la Contraloría capitalina y ésta a su vez hará las investigaciones correspondientes de acuerdo con la información que presente la UIF incluso añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera podrá presentar una denuncia en la Fiscalía General de la República o la PGJ.

"Dependerá de las investigaciones de la PGJ (para citar a Miguel Ángel Mancera), que a partir del 10 de enero ya será la Fiscalía General de la Ciudad de México, el seguimiento de éstas y si encuentran responsabilidades llevar a cabo su trabajo", indicó la jefa de Gobierno.

Sheinbaum Prado agregó que también Estados Unidos investiga la relación de Genaro García Luna y el exmandatario Miguel Ángel Mancera,

"Desde mi punto de vista es lamentabilísimo esta relación que había, y hay que recordar que además las investigaciones vienen, incluso, desde Estados Unidos", indicó.

En ese sentido aclaró que no tuvo conocimiento sobre el caso hasta el pasado viernes, y reiteró que una vez que llegó al gobierno y se encontraron irregulares en diversas áreas por lo que permitió que 6 exfuncionarios al día de hoy se encuentren en reclusión y otros dos tengas órdenes de aprehensión.

"Nosotros no nos vamos a cansar para erradicar la corrupción en la Ciudad de México eso es nuestro objetivo y eso nos hace ser parte de la gran transformación del país además de otras cosas pero como elemento central tenemos que acabar con las corrupción donde todavía pueda subsistir", aseguró.