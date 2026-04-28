Sheinbaum pacta con gasolineros reducción al diésel
El acuerdo establece un precio de 27 pesos por litro de diésel para la próxima semana con apoyo institucional.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Los gasolineros y la presidenta Claudia Sheinbaum con su gabinete de energía acordaron actualizar el "pacto voluntario" para bajar todavía más el precio del diésel para la siguiente semana en 27 pesos por litro.
Acuerdo entre Sheinbaum y gasolineros para reducción del diésel
"Pues la propuesta es llegar a los 27 pesos para la semana que entra con un apoyo ahí de todas las dependencias involucradas y el sector petrolero", apuntó Enrique Félix Robelo, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).
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