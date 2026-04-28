logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum pacta con gasolineros reducción al diésel

El acuerdo establece un precio de 27 pesos por litro de diésel para la próxima semana con apoyo institucional.

Por El Universal

Abril 28, 2026 08:54 p.m.
A
Sheinbaum pacta con gasolineros reducción al diésel

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- Los gasolineros y la presidenta Claudia Sheinbaum con su gabinete de energía acordaron actualizar el "pacto voluntario" para bajar todavía más el precio del diésel para la siguiente semana en 27 pesos por litro.

Acuerdo entre Sheinbaum y gasolineros para reducción del diésel

"Pues la propuesta es llegar a los 27 pesos para la semana que entra con un apoyo ahí de todas las dependencias involucradas y el sector petrolero", apuntó Enrique Félix Robelo, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum pacta con gasolineros reducción al diésel
Sheinbaum pacta con gasolineros reducción al diésel

Sheinbaum pacta con gasolineros reducción al diésel

SLP

El Universal

El acuerdo establece un precio de 27 pesos por litro de diésel para la próxima semana con apoyo institucional.

Ariadna Montiel deja Secretaría del Bienestar: Sheinbaum anuncia relevo
Ariadna Montiel deja Secretaría del Bienestar: Sheinbaum anuncia relevo

Ariadna Montiel deja Secretaría del Bienestar: Sheinbaum anuncia relevo

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Ariadna Montiel y nombró a Leticia Ramírez como nueva secretaria del Bienestar.

Mexicano se declara culpable de suplantar agente en San Diego
Mexicano se declara culpable de suplantar agente en San Diego

Mexicano se declara culpable de suplantar agente en San Diego

SLP

AP

El acusado portaba armas ilegales y placas falsas mientras hostigaba a agentes en operativos migratorios.

PAN y Morena confrontan posturas por presencia de agentes CIA
PAN y Morena confrontan posturas por presencia de agentes CIA

PAN y Morena confrontan posturas por presencia de agentes CIA

SLP

El Universal

El Senado señala que la incursión de agentes estadounidenses en Chihuahua podría violar la soberanía nacional y pide investigaciones.