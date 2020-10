Sheinbaum pide a jóvenes evitar fiestas y reuniones ante el Covid-19

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a los jóvenes capitalinos a no bajar la guardia en las medidas para prevenir contagios por Covid-19, y evitar acudir a fiestas y reuniones, pues aunque, la mayoría no enferma gravemente, sí son portadores del virus para personas vulnerables.

"Sabemos que ha sido un año muy difícil para todos y para todas y que extrañamos las reuniones sociales, todos hemos sido jóvenes y sabemos lo importante que es compartir, pero no podemos bajar la guardia, un joven podrá no enfermar gravemente, pero si ser portador del virus para personas vulnerables con consecuencias lamentables", dijo la mandataria en un video públicado en redes sociales.

Señaló que este año todos han tenido que poner de su parte, desde niños que no han podido ir a la escuela; las madres y padres de familia que tienen que combinar el cuidado de los hijos y el ingreso familiar; los adultos mayores que han tenido que cuidarse más que nunca; y el personal médico que arriesgaron sus vidas y la de sus familias para poder cuidar de los demás.

"Sigamos siendo solidarios con todos y con todas, hoy las medidas preventivas no son sólo para cuidar a la salud, sino también para proteger la economía, una vez más les pido no bajemos la guardia", expuso.

La mandataria local, recordó que la próxima semana el semáforo epidemiológico de la Ciudad se mantendrá en semáforo naranja con alerta, debido a que se han incrementado ligeramente las hospitalizaciones en los últimos 10 días.

"Hago un llamado a la ciudadanía, no queremos regresar al semáforo rojo y eso depende del trabajo que hace el gobierno pero también de la colaboración de todos y de todas, muy probablemente estarán recibiendo muy pronto una visita de los promotores de Participación Ciudadana, a quienes agradezco y felicito por su trabajo, para darte mayor información y saber si alguien de tu familia tiene algún síntoma y que hacer", puntualizó.

Sobre su estado de salud, Sheinbaum Pardo recordó que dio positivo a Covid, el pasado lunes por la noche y ha seguido los mismos pasos que se recomiendan a todos los ciudadanos, "de inmediato envié mi mensaje SMS con la palabra covid19 al 51515, me aislé e informe a todas las personas con las que estuve en contacto en la última semana, para que a su vez ellos se aislaran y en caso de tener algún síntoma asistieran a hacerse una prueba a los kioscos o a los centros de salud".

Comentó que hasta ahora ha tenido síntomas muy leves y le están dando seguimiento los médicos del Instituto Nacional de Nutrición y de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y recibió el seguimiento médico de una persona de Locatel.

"En este momento me encuentro en el departamento donde vivo, usó cubrebocas porque mi pareja dio negativo y tenemos que agarrar la distancia y en los lugares comunes usamos cubrebocas. Como también lo hemos estado recomendando a la ciudadanía", dijo.

Detalló que los médicos le han dicho que la carga viral de su prueba resultó baja y que probablemente esto se debe, como lo mencionan diversos artículos científicos, al estricto uso de cubrebocas y la sana distancia que ha procurado guardar todo este tiempo.