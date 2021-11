Sheinbaum pide a la CDMX no alarmarse ante variante ómicron

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la población no alarmarse debido a la variante ómicron hasta saber cuáles son sus condiciones, y aseguró que trabajan en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno de México para su detección en la capital del país.

Luego de la instalación del Gabinete de Seguridad en Cuajimalpa, Sheinbaum Pardo explicó que la Secretaría de Salud capitalina le corresponde la revisión epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX) por lo que han reforzado los procedimientos para la detección de la variante Ómicron de Covid-19.

"A nosotros nos corresponde la revisión epidemiológica en el aeropuerto, se está haciendo un reforzamiento por parte de la Secretaría de Salud, pero sobre todo la coordinación con la Secretaría de Salud del gobierno de México, ellos son los que hacen el análisis", dijo.

Recordó que el Gobierno de la Ciudad de México tiene un convenio con el instituto de investigación genética, la cual hace una investigación relacionada en particular con las mutaciones del virus "y a partir de ahí es que nosotros podríamos llegar a saber si hay presencia de esta variante en la Ciudad de México".

Agregó: "Hasta ahora no hay ninguna alerta en este sentido y también hay que decir que aún hay investigaciones a nivel internacional sobre esta variante que se encontró en Sudáfrica y el impacto de la vacuna o si cubre la vacuna también esta variante, por lo pronto es darle seguimiento y no tener gran alarma hasta que no sepamos exactamente cuáles son las condiciones de esta variante".