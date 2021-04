Sheinbaum pide cuidar agua; "presas siguen con niveles muy bajos"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los capitalinos a seguir cuidando el agua, pues aunque ayer se registró una fuerte lluvia, las presas siguen con niveles muy bajos.

"Recuerden a todos cuidar el agua, con la lluvia de ayer, siguen las presas del Cutzamala muy bajas, así que es fundamental seguir cuidando el agua y también evitar tirar basura a la calle, de tal manera que los sistemas de drenaje puedan operar eficientemente", comentó.

Al respecto, el director del Sistema de Aguas de la capital, Rafael Carmona, comentó que las presas del sistema Cutzamala aún no reciben aportaciones de agua por lluvias de este año, pues, prácticamente ayer fue la primera lluvia intensa en la zona centro del país.

"Veremos si ya los registros de almacenamiento de agua del sistema Cutzamala empiezan a cambiar esa tendencia a la baja, esperemos que con las primeras lluvias esas tendencias cambien, primero para estabilizarse y después para recuperar los volúmenes acumulados.

"Pero no es posible que con la lluvia de un solo día, esta tendencia se vea presente un cambio importante", dijo.

Ayer miércoles se registró una fuerte lluvia en la capital, presentando valores acumulados entre los 15 y 30 milímetros y caída de granizo, principalmente, en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

---Afectaciones en CDMX

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que desde las 20:00 horas del 28 de abril hasta las 06:00 horas de este jueves se reportaron 22 árboles caídos; seis caídas de ramas; ocho caídas de techumbres; 14 encharcamientos; y la caída de una barda.

Destacó que las afectaciones más importantes fueron en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, que a consecuencia de la acumulación de granizo en dos velarias (de 15 x 15 metros) instaladas en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento se venció la estructura, provocando la caída de las mismas. No hubo lesionados y se activaron los seguros para resarcir los daños.

También el colapso de la techumbre del Templo Mayor; donde se colapsó parcialmente la estructura de perfil tubular y paneles de acrílico en la parte central de las ruinas de aproximadamente 500 metros cuadrados, por lo que también se activaron los seguros contratados para la reparación de daños.

En Gumersindo Esquer esquina José Antonio Torres, en la colonia Ampliación Asturias, se registró el colapso parcial de una barda perimetral de aproximadamente 15 metros de largo; y en el Mercado Moderna, se venció y colapso aproximadamente el 50 % de la techumbre, sin embargo, no hubo lesionados.

La funcionaria explicó que, entre las principales acciones que se realizaron en respuesta de los servicios de emergencia fue el desazolve de alcantarillado, seccionamiento de árboles y ramas caídas, limpieza de vialidades, revisión y evaluación de daños, así como el retiro de escombros.