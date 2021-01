Sheinbaum pide evitar automedicarse ante el Covid-19

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la población, que en caso de tener Covid-19 o sospecha, se utilicen todas las atenciones que puso al servicio el gobierno capitalino y evitar automedicarse.

"A todos les digo, ya falta poco, no bajemos la guardia, evitemos contagiarnos y si tienes Covid o tienes sospecha de tener Covid utiliza todas las atenciones que tenemos para ti", expuso en un mensaje publicado en redes sociales.

La mandataria local recordó que entre las atenciones gratuitas que brinda el gobierno está el primer tamizaje al mandar un mensaje SMS al 51515 con la palabra covid19 y en caso de ser sospechoso se les hará una llamada por teléfono, también pueden llamar directamente a

Locatel al 5556581111 o al 911 para información y atención telefónica por parte de un médico capacitado.

Asimismo, indicó que hay 77 kioskos, 116 centros de salud, 18 triages en hospitales de la ciudad y 26 módulos de atención respiratoria del Instituto Mexicano del Seguro Social para poder hacer una prueba gratuita de Covid y si la persona resulta positivo, ahí mismo, un médico le dará indicaciones y un kit con medicamentos de forma gratuita en caso de que se necesite.

"Hemos adquirido 40 ambulancias más entre todas las instituciones de salud y seguimos creciendo la capacidad hospitalaria, pero es fundamental que no te automediques y que sigas las indicaciones que hemos mencionado. Con esta enfermedad con el Covid-19 es fundamental que te atiendas a tiempo y eso puede hacer la diferencia", dijo.

Destacó que al llamar a Locatel o al 911, probablemente le gente deberá esperar un poco para que sea atendida, por lo que llamó a tener paciencia.

"Ten paciencia, recibirás la atención de un médico y ellos mismos te darán opciones desde la atención domiciliaria, la ubicación de estos centros de atención hasta si requieres atención especializada con oxígeno en casa que se te proporcionará de manera gratuita o si requieres hospitalización o una ambulancia".

Sheinbaum Pardo resaltó que para los médicos de farmacias privadas o de otras instituciones particulares hay diversos seminarios y guías que realizaron especialistas de los Institutos Nacionales de Salud y otros hospitales, para orientar en la atención de Covid y no sobre medicar.