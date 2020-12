Sheinbaum prevé máximo de 9 mil 500 camas ocupadas por Covid

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó una proyección del número máximo de camas que podrían llegar a ocuparse entre diciembre y enero, alcanzando 9 mil 512 camas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

"En el escenario de mayor ocupación son 9 mil 512 y el de menor ocupación es de 8 mil 907; esto es para toda la Zona Metropolitana del Valle de México, es decir, 22 millones de habitantes de 59 municipios conurbados y 16 alcaldías de la Ciudad de México", dijo.

Expuso que entre la Ciudad de México y el Estado de México se contarán con 10 mil 457 camas, mismas que todavía se están reconvirtiendo.

"Son escenarios, no son afirmaciones, de acuerdo con modelos epidemiológicos, y es el máximo de ocupación que podría esperarse si nos seguimos comportando con esta disminución de movilidad", expuso la mandataria.

Sheinbaum Pardo comentó que es difícil hacer una proyección solo de la Ciudad de México, debido a la convivencia que hay con los municipios del Estado de México.

"Siempre el modelo fue presentado para la Zona Metropolitana, entre otras razones: es difícil aislar los nueve millones de habitantes de los 22 millones de habitantes dada la conurbación que existe en la zona", expuso.

4 mil trabajadores de salud vacunados contra Covid

En la Ciudad de México se han aplicado 4 mil 875 vacunas contra el Covid-19 a trabajadores de la salud, principalmente de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (Ccinshae) y del programa Operación Chapultepec.

"Sigue la vacunación y obviamente como vayan llegando las demás vacunas se irá incrementando, tanto en la Ciudad de México, como en el resto del país, pero el 24 y el día de ayer, podemos informar este número de vacunados en su primera dosis", expuso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Recordó que el objetivo del gobierno de México es que hasta enero se vacune todo el personal de salud que está frente al Covid en todo el país y a partir de ahí, comenzará la vacunación de las personas de mayor edad a las de menor edad.

Al cuestionarle sobre la inconformidad del personal médico del Hospital General, quienes denunciaron que se estaba dando preferencia a directivos y personas que no está en la primera línea de batalla contra el Covid-19, la mandataria local comentó que hasta el momento no hay reportes, pero destacó que quien tiene que ser vacunadas son las personas que están al frente y no se vale el influyentismo en el proceso.

"(El proceso) tiene que ser muy justo, quien tienen que ser vacunado, son las personas que están al frente del Covid, médicos, enfermeras, afanadores, camilleros, todos los que participan al frente del Covid que sean vacunados", dijo.