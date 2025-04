Video | Sheinbaum proyecta mensaje del Papa Francisco al pueblo de México

Al ser cuestionada sobre si firmará el libro de condolencias tras la muerte del Papa Francisco, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró en la "mañanera" un video del Pontífice en el que recuerda sus visitas a México.

"Les voy a poner un video, inédito, del Papa Francisco. Me lo envió una persona, a los mexicanos y a las mexicanas. Tenía mis dudas, porque tiene una parte religiosa, pero la parte final es muy bonita", comentó.

En el video, el Papa Francisco le envía un saludo al pueblo de México, y particularmente a las y los católicos, y empieza a recordar su visita a México, especialmente cuando estuvo orando a la imagen de la Virgen de Guadalupe.

?? | Sheinbaum proyecta mensaje del Papa Francisco a las mexicanas y mexicanos, en el que pide: "sigan siendo guadalupanos".

?? | Sheinbaum proyecta mensaje del Papa Francisco a las mexicanas y mexicanos, en el que pide: "sigan siendo guadalupanos".

"El mexicano tiene una gran suerte. La señora, la guadalupana, la madre de Dios por quien se vive. No lo olviden. Recurran a ella. Dicen que todos los mexicanos son guadalupanos, incluso los que no creen en Dios, sigan siendo guadalupanos, que Dios los bendiga", menciona.

Sheinbaum no respondió si firmará el libro físico que anunció la Nunciatura Apostólica de México para dar las condolencias para el Papa Francisco, pero reiteró que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, estará este sábado en uno de los funerales del Papa Francisco.









