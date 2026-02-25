Sheinbaum reafirma realización del Mundial 2026 en México
Sheinbaum resaltó que 2026 será un año favorable para México con inversiones y beneficios por el Mundial.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Clauda Sheinbaum Pardo volvió agarantizar la realización de la Copa FIFA 2026
en México, tras los hechos de violencia registrados en el país por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".
En su conferencia mañanera de este miércoles 25 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Federación Portuguesa de Futbol mantienen el juego de preparación.
¿Qué fue lo que dijoClaudia Sheinbaum?
"No hay ningún problema", dijo la titular del Ejecutivo federal.
Señaló que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que tiene confianza en la realización del evento deportivo: "No hay problema, sino al revés. Imagínense el peso cómo estaría si no hubiera confianza en el gobierno y en el país".
Recalcó que "se ve bien el año" en materia económica, y se espera que 2026 "va a ser mejor año" con el programa de inversión.
"Y el Mundial nos va a dar mucho en turismo y servicios", dijo.
