Sheinbaum rechaza spots antiinmigrantes de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su desacuerdo por la transmisión de spots antiinmigrantes del gobierno de Estados Unidos en televisión abierta mexicana, durante partidos de futbol y programación estelar, en horarios de máxima audiencia.

"No estamos de acuerdo", expresó al mencionar que en 2014 había un artículo que se eliminó en el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto, sobre concesionarios y permisionarios de radiodifusión y televisión en el país que señalaba la no transmisión de propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extrajeras.

En su conferencia mañanera de este lunes 21 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo anunció que se va a reponer el artículo eliminado: "Es parte de las reformas que vamos a enviarle día de hoy o mañana, serán enviadas al Congreso para que ningún gobierno extranjero, ninguna entidad de ningún gobierno extranjero pueda pagar, porque el tema es que están pagando para poder difundir estos anuncios, esta propaganda que tiene un mensaje discriminatorio".

"Aun así, este comercial, esta propaganda pagada salió en algunos medios de comunicación desde hace unos meses. Se hizo más notorio porque se publicó en el último partido de futbol que hubo en el fin de semana", comentó.

En el Salón Tesorería, Sheinbaum Pardo leyó una carta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), porque recibió quejas sobre la difusión de estos spots transmitidos por televisión abierta.

"Este anuncio tiene un contenido discriminatorio muy alto", afirmó la titular del Ejecutivo federal.

Confió en que a partir la carta que envió Conapred haya una sensibilización de los medios de comunicación y pidió una investigación de cómo se quitó este artículo

"No estamos a favor de la censura, nunca", expresó la Presidenta. "Pero es muy distinto cuando hay comunicación de un gobierno extranjero que tiene contenido que considera el propio Conapred como discriminatorio, entonces la sugerencia de Conapred es que se retiren estos spots y además la modificación a la ley que ya no permitiría que se promoviendo", añadió.

"La idea es que no se pague", insistió al señalar que "no es lo mismo" que un funcionario público ponga contenido en sus redes sociales.

"Lo que le estaríamos pidiendo a las plataformas es que no se pautara, no se pagara de ningún gobierno extranjero estos contenidos para su visibilidad en México", apuntó.