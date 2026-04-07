Sheinbaum recibe a CEO de BlackRock en Palacio Nacional
Directivos de BlackRock y Global Infrastructure Partners visitaron Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- Este martes 7 de marzo, Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock; Sergio Méndez, director General y representante de BlackRock México; y Adebayo Ogunlesi, presidente de Global Infrastructure Partners, llegaron a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sheinbaum y directivos de BlackRock en Palacio Nacional
La reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y los altos ejecutivos de BlackRock y Global Infrastructure Partners se llevó a cabo en las instalaciones de Palacio Nacional, sede del poder ejecutivo federal.
Objetivos y contexto del encuentro
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El encuentro tuvo como propósito principal fortalecer los vínculos institucionales y explorar oportunidades de inversión y colaboración entre el gobierno mexicano y las firmas internacionales representadas por Larry Fink y Adebayo Ogunlesi.
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