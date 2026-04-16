Sheinbaum recibe a empresarios para revisar precios del PACIC

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- Empresarios y productores llegaron a Palacio Nacional para revisar con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo los precios del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

Sheinbaum y empresarios acuerdan precios del PACIC

Se prevé que en el encuentro se fijen los precios máximos de insumos de la canasta básica y otros productos agrícolas como el jitomate, cebolla y papa, y que la canasta básica no llegue a los 910 pesos.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria federal aseguró que la inflación no está por encima de otros años.

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"Estamos trabajando con los comercializadores; es decir, todas las tiendas de autoservicio, con algunos mercados, para que se mantenga la canasta básica del llamado PACIC (...).

Detalles confirmados sobre la reunión en Palacio Nacional

"Hoy en la tarde nos reunimos con todos los comercializadores-productores para poder cerciorarnos de que, en efecto, estamos cumpliendo con el acuerdo", dijo.

A Palacio Nacional llegó el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) en México, Diego Cosío.