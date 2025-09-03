Sheinbaum recibe a Marco Rubio en Palacio Nacional
La presidenta y el secretario de Estado de EE.UU. abordarán seguridad fronteriza, comercio y soberanía.
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para conversar sobre seguridad fronteriza.
Con el equipo estadounidense de un lado y el mexicano del otro, la Mandataria federal y el funcionario norteamericano se estrecharon la mano previo al inicio de la reunión.
Durante la conferencia matutina de este 3 de septiembre, Sheinbaum adelantó que los temas a tratar serían la cooperación en seguridad fronteriza, así como comercio y soberanía.
