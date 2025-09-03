logo pulso
Sheinbaum recibe a Marco Rubio en Palacio Nacional

La presidenta y el secretario de Estado de EE.UU. abordarán seguridad fronteriza, comercio y soberanía.

Por El Universal

Septiembre 03, 2025 11:26 a.m.
Rubio a su llegada.

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para conversar sobre seguridad fronteriza.

Con el equipo estadounidense de un lado y el mexicano del otro, la Mandataria federal y el funcionario norteamericano se estrecharon la mano previo al inicio de la reunión.

Durante la conferencia matutina de este 3 de septiembre, Sheinbaum adelantó que los temas a tratar serían la cooperación en seguridad fronteriza, así como comercio y soberanía.

Un millón 350 mil maestros ya se afiliaron a Morena, asegura líder del SNTE

El Universal

El líder del SNTE confirmó que ya van un millón 350 mil docentes afiliados y negó presiones en el proceso.

Sheinbaum recibe a Marco Rubio en Palacio Nacional

El Universal

La presidenta y el secretario de Estado de EE.UU. abordarán seguridad fronteriza, comercio y soberanía.

Niega Sheinbaum tener miedo a los cárteles

El Universal

"No voy a entrar en el debate", señaló la presidenta sobre los dichos de Donald Trump

Sheinbaum pide no violencia tras pelea Alito-Noroña

El Universal

La presidenta habló sobre la designación de Kenia López como presidenta de Diputados