Sheinbaum recibe a Marco Rubio en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 3 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para conversar sobre seguridad fronteriza.

Con el equipo estadounidense de un lado y el mexicano del otro, la Mandataria federal y el funcionario norteamericano se estrecharon la mano previo al inicio de la reunión.

Durante la conferencia matutina de este 3 de septiembre, Sheinbaum adelantó que los temas a tratar serían la cooperación en seguridad fronteriza, así como comercio y soberanía.