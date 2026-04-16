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Sheinbaum recibe embajadores de Cuba, Indonesia y Portugal en Palacio Nacional

México ha enviado cuatro cargamentos de ayuda humanitaria a Cuba, tema abordado en la reunión.

Por El Universal

Abril 16, 2026 05:29 p.m.
A
Sheinbaum recibe embajadores de Cuba, Indonesia y Portugal en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió la mañana de este jueves en Palacio Nacional a un grupo de embajadores que presentaron sus cartas credenciales.

Reunión con embajadores y entrega de cartas credenciales

Después de casi tres horas salió el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, con quien la presidenta Claudia Sheinbaum se encontró, en el marco de los cuatro cargamentos de ayuda humanitaria que ha enviado nuestro país a La Habana y ante el amago del mandatario estadounidense, Donald Trump, de tomar la isla.

A su salida del recinto histórico, el embajador Eugenio Martínez no emitió declaraciones.

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Participación de embajadores de Indonesia, Portugal y representantes de la Unión Europea

Ante la titular del Ejecutivo federal entregaron cartas credenciales los embajadores de Indonesia, Franciscus De Salles Toferry Primanda Soetikno, y de Portugal, Pedro Cota Pereira.

También a Palacio Nacional llegaron representantes de la Unión Europea para la cumbre que se realizará en México en mayo, ante la modernización del acuerdo comercial.

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