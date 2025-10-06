Sheinbaum recomienda a Saúl Monreal esperar por gubernatura

La presidenta Claudia Sheinbaum recomendó al senador de Morena, Saúl Monreal, que se espere seis años para contender por la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas, pues indicó que es muy joven y que tiene mucha vida política por delante.

Esto, luego de que ayer, el senador morenista declaró que no descarta analizar posibles propuestas del PRI y del PAN para ir por la gubernatura de Zacatecas, pues advirtió que "sigue intacta y firme" su aspiración.

Pese a que Morena aprobó la medida antinepotismo para las elecciones en 2027, lo que impide que Saúl Monreal sea candidato por este partido, debido a que su hermano David Monreal es gobernador del estado.

"Que se espere seis años, está joven, es muy joven él. Tiene todavía mucha vida por delante", dijo la Mandataria federal a pregunta expresa en su conferencia de prensa.

"Él dice que no descarta irse por el PRI o por el PAN", se le insistió en Palacio Nacional.

"Pues allá lo avaluará la gente, verdad, si llega a hacer una circunstancia. Aquí mi recomendación personal -personal, no de la Presidenta- de Claudia es que se espere seis años. Hay mucha vida por delante, todavía es joven, tiene mucha vida política por delante", contestó.

"He dicho que `el que respira, aspira´. Mi aspiración sigue intacta y firme", dijo.

"¿Ya está buscando apoyo de otros partidos?", se le cuestionó.

"Todavía no. Vamos a dar la lucha al interior de Morena, vamos a esperar los tiempos que marque el estatuto y que marque el mismo proceso electoral local, que es aproximadamente el próximo año.

"¿Si le pidieran del PRI, o el PAN impulsarlo?", se le insistió.

Saúl Monreal asegura que no se enfrentará con Sheinbaum

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió esperar un sexenio más para competir por la gubernatura de Zacatecas y respetar la prohibición del nepotismo electoral estipulada en los estatutos de Morena, el senador Saúl Monreal Ávila respondió que no entrará en una confrontación con la mandataria, pero esperará los tiempos y las reglas que anuncie Morena para el proceso electoral de 2027.

En entrevista, el legislador reconoció que, como lo dijo Sheinbaum, es joven y podría esperar seis años más, aunque recalcó que los actuales no son tiempos para hacer definiciones sobre este tema.

"Respeto mucho a mi Presidenta y mi apoyo absoluto a mi Presidenta de la República, no voy a entrar en una confrontación ni en una discusión, mucho menos. Vamos a esperar, lo he dicho y lo sigo diciendo, vamos a esperar. No son tiempos políticos, vamos a esperar los tiempos.

"Y yo coincido con la Presidenta, hay que esperar, no pasa nada. Como dice ella, estoy joven y vamos a trabajar. Me he decidido a trabajar de lleno en el tema legislativo y vamos a continuar. En este momento no es ni año político. Entonces lo he dicho y lo vuelvo a insistir. Vamos a esperar a ver las reglas del partido. Vamos a esperar a que inicie el proceso electoral y una vez iniciado, pues vamos a tomar definiciones", subrayó.

Saúl Monreal aseguró que "no se le va la vida" por una candidatura al gobierno de su estado, además de que de aquí a que se inicie el proceso electoral pueden pasar muchas cosas, "y más en la política".

"No deseo ser un político de ocasión y seguiré trabajando desde el Senado. O sea, no hay problema. Si veo que no hay condiciones en este próximo 2027, pues habrá más. Yo todavía tengo cinco años en el Senado. No se me va la vida. Estoy preparado en cualquier escenario y lo voy a seguir diciendo. No tengo problema, afortunadamente tengo 48 años y vamos a continuar trabajando en este momento, apoyando a nuestra presidenta con las iniciativas que nos presente, tanto reformas constitucionales como reformas legales.

