Sheinbaum reconoce a Fuerzas Armadas tras abatimiento de Mencho
La presidenta destaca que el peso mexicano mantiene estabilidad tras abatimiento de líder criminal.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum Pardo reiteró su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En su conferencia mañanera de este miércoles 25 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que la gente "de distintas clases sociales" también reconoció a los elementos e incluso les ofrecieron alimentos en Guadalajara tras el operativo.
"El Ejército mexicano tiene una característica: es pueblo y viene del pueblo (...). Y hoy, que no se usa el Ejército contra el pueblo sino para su beneficio, en labores de seguridad, en labores de atención a la ciudadanía y en labores de construcción en las obras estratégicas, y a la Marina, pues tienen un reconocimiento excepcional (...), dijo.
"El pueblo de México está orgulloso, y por eso cuando ve lo que pasó, porque en otros casos no había esta cercanía, hoy es distinto", expresó.
Indicó que, tras este operativo, "no pasó nada" con la economía mexicana pues el peso está en 17.18 por dólar. "El peso es la moneda mejor evaluada ahorita, de más apreciación de todas las monedas, no tiene problema", dijo.
Señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) colabora con la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC en inglés) ante el lavado de dinero y fraudes.
