Sheinbaum reconoce a Fuerzas Armadas tras abatimiento de Mencho

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

reiteró su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En sude este miércoles 25 de febrero en, Sheinbaum Pardo destacó que la gente "de distintas clases sociales" también reconoció a los elementos e incluso lesen Guadalajara tras el"Eltiene una característica: es pueblo y viene del pueblo (...). Y hoy, queel Ejército contra el pueblo sino para su beneficio, en labores de seguridad, en labores de atención a la ciudadanía y en labores de construcción en las obras estratégicas, y a la Marina, pues tienen un(...), dijo."Elestá, y por eso cuando ve lo que pasó, porque en otros casos no había esta cercanía,", expresó.Indicó que, tras este, "no pasó nada" con la economía mexicana pues el peso está en 17.18 por dólar. "El peso es laahorita, de más apreciación de todas las monedas, no tiene problema", dijo.Señaló que la(UIF)con la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC en inglés) ante ely fraudes.