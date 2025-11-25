logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS ATLETAS

Fotogalería

EXPERTOS ATLETAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum regalará su boleto de inauguración del Mundial 2026 a una niña mexicana

Sheinbaum, ha anunciado que verá la inauguración del Mundial 2026 desde el Zócalo de la Ciudad de México.

Por El Universal

Noviembre 25, 2025 03:29 p.m.
A
Sheinbaum regalará su boleto de inauguración del Mundial 2026 a una niña mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 la verá desde el Zócalo de la Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de ese martes 25 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que también ya alista la dinámica para regalar su boleto a una niña, para la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca en junio del próximo año.

"Ya vamos a ver cómo, todavía no tengo definida (la dinámica) para que vayan a la inauguración del Mundial, lo vamos a ver nosotros desde aquí, desde el Zócalo", dijo la Mandataria federal.

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que cederá su boleto de la inauguración del Mundial a una niña mexicana, con el objetivo de inspirar a las nuevas generaciones y fomentar los sueños en torno al deporte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Ese boleto que me dieron, el 001, se lo voy a regalar a una niña, a una joven que no tiene la oportunidad de ir a ver la inauguración y que sea amante del futbol, para que pueda soñar con el futbol", declaró la Mandataria en la presentación de las actividades del Mundial el pasado 10 de noviembre.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum regalará su boleto de inauguración del Mundial 2026 a una niña mexicana
Sheinbaum regalará su boleto de inauguración del Mundial 2026 a una niña mexicana

Sheinbaum regalará su boleto de inauguración del Mundial 2026 a una niña mexicana

SLP

El Universal

Sheinbaum, ha anunciado que verá la inauguración del Mundial 2026 desde el Zócalo de la Ciudad de México.

Cárteles mexicanos controlan contrabando de tabaco
Cárteles mexicanos controlan contrabando de tabaco

Cárteles mexicanos controlan contrabando de tabaco

SLP

El Universal

Cárteles mexicanos obtienen ganancias millonarias con el mercado negro de tabaco

Claudia Sheinbaum presenta decálogo por la igualdad y prevención de violencia de género
Claudia Sheinbaum presenta decálogo por la igualdad y prevención de violencia de género

Claudia Sheinbaum presenta decálogo por la igualdad y prevención de violencia de género

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum lidera iniciativa para promover la igualdad y prevenir violencias de género

Conmemoración del Día Naranja contra la Violencia de Género
Conmemoración del Día Naranja contra la Violencia de Género

Conmemoración del Día Naranja contra la Violencia de Género

SLP

El Universal

Descubre cómo surgió el Día Naranja y su importancia en la erradicación de la violencia de género