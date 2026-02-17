logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum reporta influenza en secretario de Salud David Kershenobich

El secretario de Salud, David Kershenobich, de 83 años, está en casa recuperándose de influenza.

Por El Universal

Febrero 17, 2026 12:33 p.m.
A
Sheinbaum reporta influenza en secretario de Salud David Kershenobich

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo
reportó que el Secretario de Salud

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, David Kershenobich, se encuentra enfermo de influenza.
Durante la conferencia mañanera de este martes 17 de febrero en Palacio Nacional, Kershenobich se ausentó de la presentación del reporte de salud y sobre la situación del sarampión en México.
"El doctor Kershenobich ahora no viene, anda medio malo de influenza, pero ya está bien, sin problema, pero está guardado en casa", informó la titular del Ejecutivo federal.
Desde octubre de 2024, el médico cirujano de 83 años de edad se desempeña como secretario de Salud de México.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum reporta influenza en secretario de Salud David Kershenobich
Sheinbaum reporta influenza en secretario de Salud David Kershenobich

Sheinbaum reporta influenza en secretario de Salud David Kershenobich

SLP

El Universal

El secretario de Salud, David Kershenobich, de 83 años, está en casa recuperándose de influenza.

Recuerda Sheinbaum el merezco abundancia de exesposa de Duarte
Recuerda Sheinbaum el merezco abundancia de exesposa de Duarte

Recuerda Sheinbaum el "merezco abundancia" de exesposa de Duarte

SLP

El Universal

Lo relacionó con el actuar de funcionarios del PRI y del PAN

Sarampión suma 31 muertos en México
Sarampión suma 31 muertos en México

Sarampión suma 31 muertos en México

SLP

El Universal

La Secretaría de Salud reporta 9 mil 850 casos en el país; Jalisco concentra la mayor cifra de contagios

Claudia Sheinbaum ofrece avances de reforma electoral
Claudia Sheinbaum ofrece avances de reforma electoral

Claudia Sheinbaum ofrece avances de reforma electoral

SLP

El Universal

Será presentada formalmente la próxima semana, señaló