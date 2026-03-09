Sheinbaum sostuvo llamada con Lula da Silva para proyectos conjuntos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó a través de sus redes sociales que sostuvo una conversación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Sheinbaum y Lula da Silva conversan por llamada

Lo anterior con el objetivo de dar seguimiento a proyectos conjuntos en materia de desarrollo económico, educación y ciencia entre ambas naciones.

"Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia. Siempre es un gusto", escribió.

Invitación oficial y fortalecimiento bilateral

El intercambio ocurre meses después de que el mandatario brasileño invitara públicamente a Sheinbaum a realizar una visita oficial a Brasil, como parte del fortalecimiento de la relación estratégica entre ambos gobiernos y del impulso a una mayor integración regional.

Desde el inicio de su administración, la presidenta mexicana ha señalado la importancia de consolidar la cooperación con América Latina, particularmente con Brasil, considerado uno de los principales socios políticos y económicos de México en la región.