Sheinbaum sostuvo llamada con Lula da Silva para proyectos conjuntos
Desde su administración, Sheinbaum ha impulsado la colaboración con socios clave en América Latina.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó a través de sus redes sociales que sostuvo una conversación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Sheinbaum y Lula da Silva conversan por llamada
Lo anterior con el objetivo de dar seguimiento a proyectos conjuntos en materia de desarrollo económico, educación y ciencia entre ambas naciones.
"Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia. Siempre es un gusto", escribió.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Invitación oficial y fortalecimiento bilateral
El intercambio ocurre meses después de que el mandatario brasileño invitara públicamente a Sheinbaum a realizar una visita oficial a Brasil, como parte del fortalecimiento de la relación estratégica entre ambos gobiernos y del impulso a una mayor integración regional.
Desde el inicio de su administración, la presidenta mexicana ha señalado la importancia de consolidar la cooperación con América Latina, particularmente con Brasil, considerado uno de los principales socios políticos y económicos de México en la región.
no te pierdas estas noticias
Ricardo Anaya critica tope de pensiones doradas en Senado
El Universal
Coordinadores parlamentarios debaten límites y aspectos técnicos de la reforma.
Sheinbaum sostuvo llamada con Lula da Silva para proyectos conjuntos
El Universal
Desde su administración, Sheinbaum ha impulsado la colaboración con socios clave en América Latina.
Las ocasiones que Sheinbaum ha rechazado la propuesta de Trump
El Universal
Trump ha ofrecido apoyo militar, pero Sheinbaum insiste en colaboración respetando la soberanía mexicana.