Sheinbaum va contra agentes extranjeros

Ciudad de México.- El Senado de la República recibió la iniciativa de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que contempla aplicar “la pena más severa posible” a agentes extranjeros que operen en México sin autorización, dentro del marco de la respuesta del gobierno mexicano a las acciones del mandatario estadounidense Donald Trump que clasificó a seis cárteles de las drogas como organizaciones terroristas.

La iniciativa de reforma constitucional a los artículos 19 y 40 fue turnada a comisiones del Senado para su análisis y aprobación en los próximos días, plantea criminalizar las posibles intervenciones extranjeras en territorio nacional, así como rechazar cualquier acto lesivo a la soberanía, desde intervención en elecciones, golpes de Estado o violación del territorio.

La iniciativa busca reformar el artículo 19 constitucional: “A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.

En el caso del artículo 40 constitucional plantea: “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o aire.

En la mañanera, la presidenta Sheinbaum Pardo subrayó que la soberanía no se negocia y no puede ser una oportunidad la definición de los grupos terroristas para que país vecino de norte invada el territorio mexicano.

“Nosotros lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía, como lo dije ayer [miércoles]. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía, entonces, ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan [a los cárteles mexicanos], pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión”, aseguró la mandataria federal.