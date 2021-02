Sheinbaum y Bejarano posicionan candidatos

La Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de Morena definió a quienes serán sus candidatos a competir por las 16 alcaldías de la Ciudad de México para el proceso electoral del 6 de junio, en el que destaca el reposicionamiento de René Bejarano en la capital del país al colocar a cinco de sus candidatos, mientras que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cuenta con siete aspirantes de su equipo.

El gran perdedor de este proceso interno es el equipo del senador Ricardo Monreal, luego de que les quitaran la alcaldía en Cuauhtémoc y no lograran ganar la interna en la alcaldía de Magdalena Contreras.

El resto de las candidaturas recayeron en gente de Marcelo Ebrard Casaubon, Martí Batres Guadarrama, Julio César Moreno Rivera y Fernando José Aboitiz Saro.

Dentro de ese proceso de selección la Comisión Nacional de Elecciones rechazó las aspiraciones de cuatro alcaldes actuales que buscaban la reelección.

Así, Sheinbaum Pardo consiguió Tlalpan, con Gabriela Osorio; Iztapalapa, con posibilidad de reelegirse de Clara Brugada Molina; Milpa Alta, con Judith Vanegas Tapia, y en Magdalena Contreras repite Patricia Ortiz, en el caso de las mujeres.

En el género de hombres, la jefa de Gobierno logró colocar a Armando Quintero, quien confía en repetir en Iztacalco; José Carlos Acosta, repite en Xochimilco, y Víctor Hugo Romo repite en Miguel Hidalgo.

A su vez, René Bejarano hizo lo propio en Cuauhtémoc, con su esposa, Dolores Padierna Luna; en Tláhuac, con Adriana Guadalupe Espinoza de los Monteros; Álvaro Obregón, Eduardo Santillán Pérez; en Gustavo A. Madero repite Francisco Chíguil Figueroa y en Coyoacán, Carlos Castillo Pérez.

En Benito Juárez fue designada Paula Soto Maldonado, gente del senador Martí Batres; en Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, del actual alcalde, Julio César Moreno.

En Azcapotzalco repite Vidal Llerenas Morales, allegado al actual canciller, Marcelo Ebrard, y en Cuajimalpa, Evaristo Roberto Candia Ortega, del actual diputado local del Partido Encuentro Social (PES) Fernando Aboitiz.

Con ello, la CNE de Morena dejó fuera a los muchachos del senador Ricardo Monreal Ávila, como es el actual alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, y Patricia Aceves Pastrana, de Tlalpan.

En la misma situación quedó Raymundo Martínez Vite, de Tláhuac, quien por los continuos errores en su administración no tuvo oportunidad de reelegirse, pues hasta se enemistó con su "padrino", Rigoberto Salgado Vázquez, quien también pretendía regresar a ese territorio, así como Octavio Rivero Villaseñor, de Milpa Alta.

De allí resultó que al "búnker" morenista, de Ejército Nacional 359, colonia Granada, desde el mediodía de este miércoles comenzaron a llegar a cuentagotas los elegidos y, en algunos casos, sus contrincantes, quienes, aun cuando no fueron citados por la dirigencia nacional, se hicieron presentes.

Después de las 16:30 horas comenzaron a salir los primeros. Algunos con la alegría reflejada en el rostro, pese al cubrebocas, como fue el caso de la neomorenista Evelyn Parra Álvarez, quien lanzó un profundo suspiro cuando se le preguntó si todo resultó bien.

"¡Claro! —exclamó—, y confió en hacer lo mismo el próximo 6 de junio. Los vecinos de Venustiano Carranza me dieron su confianza y no les fallaré. ¿Inconformidades con mi candidatura? Pues ahí pregúntales a ellas. Yo resulté ganadora en la encuesta y con amplio margen", comentó mientras era rodeada por un grupo de malencarados sujetos, vestidos de traje negro y corbatas del mismo color.

Se supo que la maratónica reunión fue encabezada por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, acompañado por los integrantes de las comisiones nacionales de Elecciones y de Encuestas, quienes por bloques explicaron a los aspirantes la metodología utilizada para elegirlos.

Además, sin tener "vela en el entierro", como comentaron varios de los candidatos, también estuvo presente el líder de Morena en la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, quien ahora es el más odiado por los que quedaron fuera de la contienda, pues en su mayoría ni siquiera acudieron a la reunión.

Tal fue el caso del diputado local José Luis Rodríguez Díaz de León, que aspiraba a la alcaldía Magdalena Contreras y quien, se supo, desde temprano organizó una conferencia de prensa en un hotel de la colonia Condesa para denunciar la metodología empleada para definir las candidaturas; sin embargo, todo quedó sólo en el intento.



Ganadores

Morena definió a los perfiles que competirán por las alcadías en las elecciones del próximo 6 de junio.

Eduardo Santillán. Álvaro Obregón. Diputado local y fue delegado de AO de 2009-2012

Vidal Llerenas. Azcapotzalco. Peleará la reelección como alcalde. Ha sido diputado local y federal.

Paula Soto. Benito Juárez. Es diputada local por Morena y es la primera vez que compite por la alcaldía.

Carlos Castillo. Coyoacán. Es diputado local y se perfila para ser el candidato para obtener esa alcaldía.

Roberto Candia. Cuajimalpa. Exdiputado local del PRD. Se perfila para pelear por esa demarcación.

Dolores Padierna. Cuauhtémoc. Diputada federal. Competirá en la alcaldía que gobernó en 2000-2003.

Francisco Chíguil, GAM. Buscará la reelección y si lo logra será la tercera vez que gobierne la alcaldía.

Armando Quintero. Iztacalco. Busca la releección. Ha gobernado en 2003-2006 y 2018-2021.

Clara Brugada. Iztapalapa. Va por la releeción. Fue delegada de 2009-2012 y regresó en 2018-2021.

Patricia Ortiz. Magdalena Contreras. La alcaldesa peleará su releección en el cargo. Llegó en el 2018.

Víctor Hugo Romo. Miguel Hidalgo. Buscará la reelección. Ya gobernó en 2012-2015 y en 2018-2021.

Judith Vanegas. Milpa Alta. Volverá a ser candidata. En el 2018, perdió ante Octavio Rivero, actual edil.

Adriana Espinosa de los Monteros. Tláhuac. La diputada buscará retener la alcaldía para Morena.

Gabriela Osorio. Tlalpan. Diputada local. Buscará retener la alcaldía donde trabajó con Sheinbaum.

Evelyn Parra. Venustiano Carranza. Experredista y diputada local que buscará la alcaldía para Morena.

José Carlos Acosta. Xochimilco. Edil que competirá por su reelección en el cargo. Llegó en el 2018.