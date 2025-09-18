Sheinbaum y Mark Carney firman acuerdo para impulsar la competitividad entre Canadá y México

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dan un primer balance tras su reunión bilateral. "Tuvimos un día excelente de muchas reuniones", indicó la Presidenta de México.

Tras una reunión bilateral con la presidenta, el primer ministro de Canadá, destacó que, las economías de México y Canadá han sido la envidia ante el mundo, y que junto con Estados Unidos están por hacer la revisión del T-MEC, pero esperan "encontrar formas de hacerlo más justo y más efectivo bilateralmente Canadá y México".

"(Lo anterior) para complementar las fortalezas de cada uno y nos mantenemos unidos en tiempos de desafíos y crisis".

Añadió que también están trabajando para proteger a nuestras ciudades "contra el flagelo del fentanilo". Asimismo, agradeció a los bomberos mexicanos por el apoyo brindaron a Canadá este verano en diversas provincias que sufrieron incendios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El primer ministro dijo que se creará un diálogo para combatir el narcotráfico trasnacional, así como el tráfico de personas.

"(...) vamos a crear un nuevo diálogo de seguridad para luchar contra el crimen organizado transnacional y la trata de personas y el tráfico de personas.

"Vamos a cooperar para asegurarnos de que tengamos un medio ambiente laboral fuerte y que tenga en cuenta la seguridad de los trabajadores, así como operaremos en el área de la sanidad para asegurar los que estamos listos a hacer frente a cualquier pandemia y cualquier problema".

El gobierno canadiense destacó este jueves la firma de un Plan de Acción Canadá-México que busca impulsar la competitividad de ambos países, tras la reunión, en la Ciudad de México, del primer ministro canadiense Mark Carney y la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un comunicado, aludió al anuncio de "una asociación estratégica integral", con este nuevo plan, y señaló que ambos líderes "subrayaron las oportunidades para profundizar el comercio bilateral en áreas como infraestructura, energía, agricultura y salud".

Carney y Sheinbaum, añadió el comunicado, "reafirmaron su compromiso de fortalecer la colaboración para crear oportunidades económicas para los trabajadores y las empresas, incluso a través de próximas misiones comerciales y reuniones frecuentes a nivel ministerial".

Además, los líderes se comprometieron a "coordinarse estrechamente a medida que avanzan los preparativos para la próxima revisión del Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México", el T-MEC.

Según el comunicado, Carney y Sheinbaum afirmaron durante su encuentro "las prioridades conjuntas, entre las que se incluyen la cooperación continua en materia de seguridad fronteriza, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la preparación para situaciones de emergencia y las medidas para hacer frente al cambio climático".

También hablaron de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá y que, se prevé, aportará 2 mil millones de dólares a la economía canadiense.

Medios canadienses destacaron que Canadá y México acordaron profundizar sus relaciones, de cara al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.