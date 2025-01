Sheinbaum no ha recibido invitación para investidura de Trump

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- Ante la entrada de Donald Trump el próximo 20 de enero a la presidencia de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que no ha recibido invitación para la toma de protesta, pero sí la Embajada de México.

"No hemos recibido invitación, recibió invitación la embajada mexicana en los Estados Unidos como embajada, pero no sabemos si va a haber representantes, como jefes de Estado o no", indicó.

En su conferencia mañanera de este martes 7 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que habrá comunicación entre el equipo de Trump y autoridades mexicanas cuando sean aprobados los integrantes en el Senado estadounidense.

"Desde el principio nos dijeron en el equipo del presidente Trump que estarían, para poder hacer esta comunicación, estarían esperando a su aprobación. Entonces vamos a esperar", dijo.