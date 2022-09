"Si alguien votó por Calderón, debería pedir perdón", dice AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que quien haya votado por Felipe Calderón en 2006 y es realmente humanista, cristiano y defensor de los derechos humanos, debería arrepentirse y pedir perdón.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que muchos acusan a su gobierno y movimiento de ser quienes están equivocados y los que "estamos haciendo mal".

"Si alguien votó por Calderón, y es realmente humanista, cristiano, defensor de los derechos humanos, debería de decir: ´Me arrepiento, pido perdón´; pero no, muchos no, los equivocados somos nosotros los que estamos mal", expresó en el Salón Tesorería.

Cuestionado sobre el documental de Netflix "El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal", en el que el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, señaló que el que mandaba no era Felipe Calderón sino Genaro García Luna, entonces titular de Seguridad Pública, López Obrador aseguró que él ya había dicho esto.

Manifestó que lo más importante en este caso es que no se repitan los actos de tortura y que no se proyecte a México como un país donde se lleva a cabo esta práctica.

"Sí, yo creo que ya se había dicho antes, ¿no? Y en México no es algo inédito, para que se le atribuya al expresidente de Francia, ya se había dicho aquí, tenía mucha fuerza García Luna, yo aquí lo dije, hasta puedo repetirlo: era el hombre fuerte, dije brazo derecho.

"Y lo importante, lo más importante de todo es que no haya repetición, que no haya tortura, porque lo que avergüenza y duele es que nos proyecten como un país en donde se tortura", dijo.