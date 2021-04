"Si exproductora tuvo que ver en montajes, no seguirá en gobierno"

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se revisará la actuación que tuvo Azucena Pimentel, actual integrante del área de Comunicación Social de Presidencia, en el montaje en la supuesta captura de la ciudadana francesa Florence Cassez, pues se desempeñaba como productora del programa "Primero Noticias", pero adelantó que si ella tuvo que ver con esto, no podrá seguir en su gobierno.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que este mismo miércoles Jesús Ramírez, vocero de Presidencia, dará a conocer sobre este caso.

"Si ella está involucrada en ese asunto, no puede ya seguir trabajando en el gobierno de nosotros, Hay que pedirle nada más que explique cuál es su situación. Jesús va a informar sobre esto", dijo el presidente.

"Si ella tuvo que ver, no puede trabajar en el gobierno de nosotros. Si no tuvo que ver tiene alguna justificación, que sea convincente, pues entonces puede seguir trabajando, pero eso se lo dejamos a Jesús y hoy mismo lo resolvemos".

Azucena Pimental ha asegurado que tuvo conocimiento de los hechos que ocurrían y de la identidad de los detenidos al mismo tiempo que toda la audiencia del noticiero, que no participó en reunión alguna con instancias privadas o gubernamentales para crear montaje alguno, ni en ese caso ni en algún otro.

"Mis acciones como productora de la emisión del programa Primero Noticias del 9 de diciembre de 2005 respondieron a la información e imagen que llegaban desde el lugar de los hechos, como en cualquier otra ocasión", señaló.

"Mi labor como productora siempre se ha regido por los principios de honestidad, veracidad, profesionalismo, rigor y servicio para el público, sin importar el medio ni la instancia en la cual haya colaborado", detalló en un comunicado en diciembre de 2019.