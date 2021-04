Sí hubo notificación sobre apercibimiento a López Obrador, asegura el INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) desmintió al Presidente de la República. Sí hubo notificación, expuso el Instituto, a la Presidencia de la República sobre el apercibimiento que se dictó por no cumplir con las medidas cautelares impuestas. La notificación se dio ayer jueves a las 17:38 horas, indicó el INE.

A través de la cuenta oficial de Twitter del INE, se dio a conocer después de que se notificó a la Presidencia, asimismo el Instituto emitió el boletín de prensa correspondiente para dar a conocer sobre el hecho.

El INE difundió el documento de notificación el cual tiene el sello de acuse de recibido por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia, a las 17:38 horas.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que no habían sido notificados por el INE sobre el apercibimiento emitido sobre propaganda gubernamental.

Incluso pidió al organismo que explicara en qué consistía dicha medida, ya que según el presidente no había señalado a ningún partido en la conferencia mañanera de este jueves.