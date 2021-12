"Si INE no puede, consulta la puede hacer el pueblo", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si el Instituto Nacional Electoral (INE) se niega a realizar la consulta de revocación de mandato, el pueblo puede organizarse para llevar a cabo este ejercicio.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal confió en que si se lleve a cabo esta consulta con lo que resuelva el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego que el INE acordó aplazar la consulta al argumentar falta de presupuesto.

"¿Estaría dispuesto a hacer un llamado o estaría a favor de que si las autoridades correspondiente no pueden llevar a cabo las labores para las que están asignadas pueden ser sustituidas por personas que sí puedan llevar a cabo estas tareas? A lo mejor un momento dado, que los mismos consejeros del INE hagan una especie de cambio interno para que pueda llevarse a cabo la consulta?", se le preguntó.

En Palacio Nacional, el mandatario federal confió en que sí se llevará a cabo la consulta, pero acusó que se busca no llevar cabo este ejercicio con "practicas dilatorias".

"Es muy buena la propuesta. La democracia la hace el pueblo no los aparatos administrativos, corresponde al INE hacerlo, además es un mandato constitucional, pero si se negaran, los ciudadanos podrían hacer la consulta, se organiza el pueblo", dijo el presidente.

"Nosotros ganamos la elección por el pueblo, por la gente, esa es la esencia de la democracia, el ciudadano que tiene que ejerce sus derechos que participa, que busca los cambios, pero hay que esperar que resuelva el Tribual Electoral y luego el Poder Judicial".

"Yo creo que van a llevar a cabo la consulta, va haber revocación o van a aplicarse, se va aplicar este método democrático de revocación de mandato sin practicas dilatorias no muy serias, pero ya está en la Constitución y es muy importante que quede establecido cuando un gobernante se porta mal".

"Ahora resulta que los señores de Frenaaa (Frente Nacional Anti AMLO) son más consecuentes, están pidiendo que haya revocación y están recogiendo firmas. Hay que esperar, pero lo puede hacer la gente, lo que ahora se llama la sociedad civil y antes era conocido como pueblo", aseveró.