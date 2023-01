“Si la elección es por encuesta no voy”

Monterrey, NL.- El senador Ricardo Monreal aseveró que si no gana el proceso interno para ser el candidato presidencial de Morena no abandonará el partido, pues confía en vencer mediante un proceso abierto a las tres corcholatas que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, dijo que declinará participar si prevalece el método de la encuesta para definir al abanderado morenista.

Invitado a dictar una conferencia sobre Reforma electoral y sucesión presidencial en la Universidad de Monterrey, en rueda de prensa previa Monreal Ávila declaró sobre su reciente inclusión en la lista formal de corcholatas de Morena que “antes de que me incluyeran, me sentía como en una pesadilla por la persecución y la andanada de críticas y descalificaciones contra mí, y ahora me siento en un sueño irreal.

“A pesar de que hayan anunciado la inclusión, el piso está disparejo, estoy horizontalmente inclinado en la última posición, porque han sido 18 meses de estar mencionando a los tres preferidos, y a mí que me han incluido hasta ahora, me siento en desventaja”.

No obstante, Monreal Ávila dijo estar con mucho ánimo y entusiasmo, “porque estoy convencido de que los puedo vencer con el poder de la gente, de los ciudadanos, no el poder del dinero, no el poder de la estructura burocrática del gobierno”.