Si los aluxes no existen, habría que inventarlos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que su tuit sobre la presunta aparición de un "aluxe" en la construcción del Tren Maya ha sido visto por 10 millones de personas, y manifestó que si los aluxes no existen, habría que inventarlos.

En conferencia de prensa y sin pregunta de por medio, el Mandatario federal manifestó que los chaneques, aluxes y duendes son parte de la profundidad cultural y las raíces culturales de México.

"¿Ya vieron que puse lo del aluxe? Ya vamos a hablar de eso porque la vida también es lo racional, la vida también es lo místico, pero un día vamos a hablar. ¿Saben cuántos han visto lo del aluxe? 10 millones, 10 millones".

"Es la profundidad cultural de México, las raíces culturales de México. Son los chaneques, el aluxe, los duendes, y quisiese que hubiera aluxes. Si no existen pues habría que inventarlos porque esos solo hacen travesuras, lo que no quiero son los otros, los demonios, eso sí no, pero ya vamos a hablar de eso porque es interesantísimo", dijo en Palacio Nacional.

Este sábado el presidente López Obrador difundió la fotografía de un supuesto aluxe -pequeños duendes en el imaginario mitológica maya - encontrado en la construcción del Tren Maya.

En su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que la imagen fue tomada tres días antes por un ingeniero que participa en la obra ferroviaria.

En la publicación, el Mandatario federal también público una fotografía de una escultura prehispánica maya encontrada recientemente en Ek Balam, en el estado de Yucatán y que se la había enviado Diego Prieto, titular del INAH.

"Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya: una, tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de un aluxe; otra, de Diego Prieto de una espléndida escultura prehispánica en Ek Balam. Todo es místico", escribió.

Sin embargo, la foto de un supuesto aluxe no es reciente, puesto que se trata de una imagen que fue divulgada en redes sociales desde febrero de 2021 y en donde se aseguraba que era una "bruja".

En redes sociales, principalmente en Facebook, se afirmaba que la "bruja" fue vista en lo alto de un árbol en el municipio de General Terán, Nuevo León.